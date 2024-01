Valanga sul Sirente, morto escursionista

E' morto l'escursionista 45enne travolto dalla valanga sul Sirente intorno alle ore 16. La chiamata di soccorso è giunta dai compagni di gita della vittima alla centrale operativa 118 L'Aquila che ha subito inviato sul posto l'Elisoccorso. Il Tecnico del CNSAS presente a bordo, una volta verricellato sul punto ha individuato subito il travolto ma purtroppo le condizioni sono apparse da subito critiche ed il medico presente a bordo dell'elicottero, nel frattempo sbarcato sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Sono in corso le operazioni di recupero della salma e dei compagni di gita via terra ad opera dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo e degli uomini del soccorso alpino Guardia di Finanza.



