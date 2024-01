Strage di Erba, anche Azouz a Brescia per udienza revisione

Azouz Marzouk, marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime della strage di Erba dell'11 dicembre del 2006 sarà in aula il primo marzo a Brescia quando si discuterà l'istanza di revisione presentata dai legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo in via definitiva per l'eccidio.

Lo ha confermato la sua legale, Solange Marchignoli. "Sono innocenti", sostiene da tempo Azouz che si assocerà alla richiesta di revisione della sentenza e quindi all'annullamento dell'ergastolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA