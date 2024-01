Sindacati, a Milano 90% di adesioni a sciopero Polizia locale

Ha avuto una altissima adesione secondo i sindacati lo sciopero della Polizia locale di Milano in corso oggi contro la decisione del Comune di aumentare le pattuglie in servizio la sera e la notte e l'introduzione dei vigili di prossimità.

Uno sciopero che cade in una giornata impegnativa per la città con la settimana della moda maschile in corso e la partita in programma questa sera a San Siro tra Milan e Roma. "Un primo dato di questa mattina parla di un'adesione al 90% con solo otto pattuglie su tutta Milano - spiega Giovanni Molisse, segretario Funzione pubblica Cgil -. Un grande risultato che ancora una volta dimostra che la strada adottata dal Comando di voler procedere stravolgendo completamente l'organizzazione del corpo della Polizia locale senza confrontarsi in un tavolo di contrattazione con le organizzazioni sindacali, è completamente sbagliata". Le organizzazioni sindacali "unitariamente hanno detto no a questa scelta unilaterale dell'amministrazione - conclude la Cgil -. Ringraziamo tutte le lavoratrici e lavoratori della Polizia Locale che oggi stanno scioperando".



