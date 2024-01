Ferragni, sono a disposizione delle autorità per chiarire

Chiara Ferragni è "a disposizione" delle autorità competenti per "chiarire quanto accaduto" e "risponderà esclusivamente a loro".

Con una nota, l'imprenditrice influencer ha ribadito la sua "fiducia" nella magistratura che ha aperto un'inchiesta sul caso del pandoro Balocco 'Pink Christmas'. "In seguito a continue sollecitazioni ricevute da vari organi di informazione Chiara Ferragni, anche in qualità di amministratore delegato di Tbs Crew Srl e di Fenice Srl - si legge -, ribadisce che risponderà esclusivamente alle autorità competenti a cui conferma la propria fiducia ed è a loro disposizione per chiarire quanto accaduto".



