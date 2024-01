Ai funerali di Laffi messaggi di Mattarella e Segre

"Ferruccio diceva: 'La mia vita è stata martoriata'. E lo diceva con un po' di smarrimento e lo comunicava con i suoi occhi che avevano visto dove abitava il male e quasi raccontava più con quelli, perché era veramente indicibile, era troppo quello che portava dentro". Nell'omelia per il suo funerale, il cardinale Matteo Zuppi ha ricordato questo di Ferruccio Laffi, morto a 95 anni e uno dei superstiti, forse l'ultimo testimone, dell'eccidio di Monte Sole, sull'Appennino bolognese, Il 30 settembre del 1944 14 membri della sua famiglia vennero uccisi dalle truppe delle SS nel cortile della loro casa. Nel corso delle esequie, nella chiesa di Marzabotto, sono stati letti messaggi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della senatrice a vita Liliana Segre: "Ferruccio - ha scritto Segre - trovò in sé la forza di portare in Italia e in Europa la sua testimonianza e la sua denuncia, insieme alla richiesta i giustizia per le famiglie dei sopravvissuti".

Alla cerimonia hanno partecipato anche il sindaco metropolitano Matteo Lepore e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.



