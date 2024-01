Trapianto di un cuore rivitalizzato e trasportato dopo l'arresto

Un arresto cardiaco in un ospedale lontano dal luogo del trapianto ha rischiato di rendere inutilizzabili gli organi. La collaborazione dei medici dell'ospedale di Cuneo, dove è avvenuto il decesso, e l'esperienza dei colleghi delle Molinette della Città della salute di Torino, corsi a Cuneo, hanno permesso invece per la prima volta in Italia, viene riferito, di rivitalizzare il cuore, tenuto in vita fino all'arrivo nel capoluogo piemontese per il trapianto. Identico lavoro è stato fatto per il fegato.

In entrambi i casi gli organi non sono stati tenuti fermi in ghiaccio, bensì al di fuori del corpo in macchine di perfusione.





