La Procura chiederà una consulenza sul quadro di Sgarbi

Dopo il sequestro probatorio effettuato ieri dai carabinieri, su delega della Procura di Macerata, del quadro attribuito a Rutilio Manetti, Seicento senese, "La Cattura di San Pietro" nella disponibilità sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, gli inquirenti chiederanno una consulenza sull'opera. In base a quanto si apprende il dipinto, su richiesta dello stesso Sgarbi, era stato visionato da alcuni esperti prima del sequestro. Una attività peritale di parte che al momento non è stata ancora cristallizzata in un vero e proprio documento da mettere a disposizione di chi indaga. Nell'indagine dei pm marchigiani il sottosegretario è accusato di riciclaggio dei beni culturali.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA