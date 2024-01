Famiglia perde tutto nell'incendio di casa, il paese la aiuta

Hanno perso la casa e tutto quanto vi era custodito durante un incendio a Castello D'Agogna, nel Pavese.

Ora , come racconta "Il Corriere della Sera" nelle pagine milanesi, a cominciare dal sindaco è scattata una gara di solidarietà a favore della famiglia Cazzulani, madre, padre e due figli che studiano, e anche sconosciuti hanno cominciato a recapitare nel punto di raccolta in municipio tutti gli oggetti necessari alla famiglia.

E' anche stato aperto un contro con un iban che chiunque potrà avere contattando il sindaco William Grivel oppure consultando la pagina Facebook dell'Amministrazione locale.

La casa , infatti, non risulta assicurata e i danni ammontano a oltre 100mila euro.

"Siamo commossi , increduli - raccomta il padre, Fabio Cazzulani - dalla generosità arrivata anche da sconosciuti e, se dovessimo superare la cifra che ci occorre per ricostruire tutto, daremo il resto in beneficenza per aiutare anche noi persone in difficoltà":



