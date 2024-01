Armato di coltello minaccia compagna in ufficio, arrestato

Armato di coltello e in preda a un forte stato di agitazione si presenta sul posto di lavoro della convivente e minaccia la donna e i suoi colleghi. Quando però si è accorto che la donna stava chiamando i carabinieri è scappato facendo perdere le proprie tracce. I militari di Varazze, del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona e di altre pattuglie dell'Arma hanno rintracciato l'uomo dopo circa un'ora: ancora in possesso del coltello e in stato di forte agitazione, ha reagito al fermo e ha continuato a opporre una decisa resistenza finché i Carabinieri non sono stati costretti a utilizzare il taser per poterlo fermare e disarmare in sicurezza e senza incidenti.

Le indagini hanno portato a scoprire che l'uomo aveva ripetutamente maltrattato la compagna anche nei mesi precedenti.

Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato arrestato e si trova ora in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria di Savona.



