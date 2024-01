Violenza sessuale sulla figlia di 10 anni, arrestato il padre

Per tre anni avrebbe violentato sua figlia, una bambina che oggi ha 10 anni. E' l'accusa a carico di un uomo di 46 anni, che è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal gip di Tivoli su richiesta della procura. Le indagini sono partite dopo la denuncia della mamma della piccola, dalla quale l'uomo era separato da alcuni anni. Gli abusi sarebbero avvenuti in occasione degli incontri che l'uomo teneva regolarmente con la bambina.

