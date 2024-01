Sindaco entra in Fi, assessora a Lamezia Terme si dimette

Dopo l'ufficializzazione dell'entrata del sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro nelle fila di Forza Italia insieme al vice sindaco Antonello Bevilacqua e all'assessora Luisa Vaccaro, la giunta comunale di Lamezia Terme perde un componente. Si tratta dell'assessora alla Cultura Giorgia Gargano, entrata nella squadra del primo cittadino come tecnico.

Alla base di questa decisione ci sarebbe proprio la scelta del sindaco di identificarsi in un partito facendo venire meno la cosiddetta "civicità" della sua squadra che avevano spinto Gargano ad accettare. Al momento, il sindaco non avrebbe ancora risposto alla lettera di dimissioni inviata ieri.

Insieme a Gargano potrebbe lasciare, per le stesse motivazioni, anche un'altra assessora tecnica. Si tratta di Teresa Bambara che ha la delega alle Politiche Sociali che si sarebbe presa qualche giorno di riflessione prima di decidere.





