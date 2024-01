Si apposta sotto casa della ex nonostante divieto avvicinarla

Gli agenti del Posto fisso di Tropea della Polizia hanno arrestato un uomo che, nonostante il divieto di avvicinamento, era appostato fuori dall'abitazione dell'ex moglie. A farli intervenire è stata la donna che, accortasi della presenza dell'uomo, ha chiamato il 113.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno identificato l'uomo e gli hanno chiesto il perché della sua presenza senza però ricevere chiarimenti esaustivi. Dopo gli accertamenti effettuati è emerso che l'uomo era già stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex moglie, poiché indagato per maltrattamenti in famiglia, con la quale l'autorità giudiziaria gli aveva imposto l'obbligo di mantenersi ad almeno 250 metri di distanza dalla donna e dai luoghi da lei abitualmente frequentati.

Vista la condotta dell'uomo, gli agenti hanno proceduto al suo arresto, con il coordinamento della Procura di Vibo Valentia diretta da Camillo Falvo, che è stato convalidato dal giudice monocratico del Tribunale.



