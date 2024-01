Minacce a infermieri "Moscati", denunciato 52enne napoletano

È stato identificato e denunciato dai carabinieri l'uomo che nella tarda serata di martedì scorso ha fatto irruzione nel reparto di medicina dell'ospedale "Moscati" di Avellino. Si tratta di un 52enne di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, che aveva inveito contro due infermiere e un operatore socio-sanitario perché, a suo giudizio, non prestavano le cure dovute all'anziano padre ricoverato. Prima di far perdere le sue tracce, li aveva anche minacciati: "Vado a prendere la pistola e vi sparo". L'uomo, dopo la denuncia presentata da una infermiera, deve rispondere di minaccia ad incaricato di pubblico servizio e interruzione di un servizio di pubblica necessità. I carabinieri della Stazione di Avellino hanno anche proceduto al ritiro cautelativo di due pistole e un fucile legalmente detenuti nella sua abitazione.





