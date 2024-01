La Caritas apre in ospedale, Zuppi 'qui si ascolta la vita'

"Che la Caritas apra al Sant'Orsola un centro di ascolto è sinonimo di farsi carico, aiutare, accompagnare, capire cos'è meglio perché la cura possa funzionare". Lo ha detto il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi, all'inaugurazione del nuovo centro d'ascolto Caritas 'Lisa' all'interno del Policlinico Sant'Orsola.

"Questo è un centro di ascolto e la Caritas è vicina alle fragilità, esprime i sentimenti della Chiesa che sono quelli di compassione, dove l'ascolto non è mai soltanto la registrare dei problemi altrui ma è la loro assunzione. L'ascolto per tutti, ma per i cristiani è proprio d'obbligo, è condividere, non è lasciare solo chi parla. Solo così può funzionare davvero la cura", ha sottolineato Zuppi. "Perché la terapia funzioni non basta fare un'analisi o firmare un certificato - ha aggiunto - ma bisogna accompagnare la persona perché la cura sia efficace".

Per Zuppi "l'ospedale è un luogo dove forse dovremmo passare tutti molto di più, perché qui si ascolta la vita vera. Qualche volta fuori viviamo una caricatura della vita e qui capiamo cosa sia davvero, con la gratuità, la bellezza, e anche anche la necessità dell'aiuto degli altri".



