Guasto in ospedale Lavagna, coperte aggiuntive ai pazienti

A causa di un guasto all'impianto di riscaldamento, nell'ospedale di Lavagna (Genova) sono state distribuite coperte aggiuntive a tutti i pazienti ricoverati al pronto soccorso. L'operazione, ha annunciato la Asl4, sarà ripetuta nuovamente da lunedì fino al termine dei lavori di ripristino.

Causa della particolare situazione, in concomitanza con la punta di freddo artico, la rottura avvenuta questa mattina della tubatura principale del riscaldamento del plesso ospedaliero di Lavagna. Come comunica l'Asl4 oggi la ditta incaricata tamponerà la grossa perdita e poi da lunedì sarà necessario un intervento nell' intercapedine del pronto soccorso che durerà alcuni giorni. Per lenire i disagi soprattutto del riscaldamento - spiega la Asl - a tutti i pazienti saranno fornire coperte in aggiunta alla normale dotazione.



