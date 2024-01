Cuneo, in carcere il molestatore seriale della stazione

Per mesi ha molestato numerose donne nelle vicinanze della stazione di Cuneo, ma solo dopo la denuncia di due di loro, madre e figlia, è finito in carcere. Si tratta di un ivoriano, classe 1979, senza fissa dimora. Lo scorso 12 dicembre gli agenti della Squadra Volanti della Questura lo hanno arrestato con l'accusa di violenza sessuale.

Decisiva, come detto, la testimonianza di due vittime, confermata dalle riprese delle telecamere. La madre era stata palpeggiata già nella mattinata, più tardi lo stesso individuo ha molestato anche la figlia minorenne. È emerso che l'extracomunitario era responsabile di un'analoga violenza, commessa in stazione e denunciata il mese prima. Dopo il suo arresto altre donne si sono fatte avanti: tra loro una seconda ragazza minorenne. Gli inquirenti invitano ulteriori potenziali vittime a contattare gli uffici di Polizia.

Il presunto responsabile delle violenze, che in passato ha lavorato con regolare permesso di soggiorno, è tuttora in carcere.



