A S.Luca i funerali delle 4 vittime dell'incidente sulla SS 106

"Questa celebrazione ci unisce tutti nella condivisione della sofferenza di un'intera comunità, quella di San Luca, che ha un cuore grande che batte forte di fronte al dolore che colpisce i suoi figli e non smette di amare di fronte alla sofferenza, ritrovando il coraggio di essere unita nella prova e nel dolore. In questa triste e tragica storia questa comunità si sente gravemente impoverita. Sono troppi i giovani che vengono meno a causa di incidenti stradali.

Così come sono troppi i ragazzi costretti a lasciare la loro terra per andare a cercare lavoro". Lo ha detto il vescovo di Locri-Gerace, monsignor Francesco Oliva, nell'omelia pronunciata nel corso dei funerali dei quattro giovani morti nell'incidente stradale avvenuto il giorno dell'Epifania a Montauro, in provincia di Catanzaro, lungo la statale 106 ionica.

Alla cerimonia funebre hanno partecipato alcune migliaia di persone, tra cui i sindaci di alcuni centri della Locride.

"Preghiamo e affidiamo alla misericordia di Dio - ha aggiunto monsignor Oliva - Teresa, Elisa, Antonella e Domenico, tutti giovanissimi e parenti fra loro. Stavano percorrendo con la loro auto la statale 106 ionica dopo aver compiuto un bel gesto di misericordia, andare a fare visita ai loro parenti nel carcere di Catanzaro. Lungo la strada portiamo i nostri pensieri e le nostre preoccupazioni e spesso proprio la strada diventa il luogo in cui s'infrangono sogni e speranze. È lungo la strada che si è consumata la vita di questi quattro giovani, che erano in viaggio non per svago o divertimento. Le strade, dopo la casa, sono i luoghi in trascorriamo la gran parte del nostro tempo. Ma quando le strade non sono agevoli e sicure viene meno anche la voglia di investire risorse nei territori e crearvi lavoro e attività produttive. E così le comunità s'impoveriscono sempre più. Le nostre autorità civili sanno quanto la comunità della Locride soffra questa situazione in cui non le sono riconosciuti gli stessi diritti di altre aree geografiche".

Il sindaco di San Luca, Bruno Bartolo, ha proclamato per la giornata odierna il lutto cittadino.



