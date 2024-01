Primario, bimba caduta risponde alle domande non è grave

La bimba di Caivano arrivata all'Ospedale Santobono di Napoli è arrivata vigile, ha piccole escoriazioni e non è in pericolo di vita. Lo dice all'ANSA Vincenzo Tipo, primario del pronto soccorso dell'ospedale pediatrico di Napoli, dove la bimba di 5 anni è arrivata circa 40 minuti fa.

"La bambina parla normalmente - spiega Tipo - ha risposto alle nostre domande. Ha dei doloretti per escoriazioni non gravi in diverse parti del corpo, in particolare ha piccole ferite alle dita di una mano. Adesso è in condizione discrete, è vigile, reattiva e orientata nel tempo e nello spazio, non sembrano esserci quindi danni neurologici. Sta facendo analisi, al momento non ci sono segni di emorragia ma le condizioni precise si valuteranno dopo le analisi, e poi ci sarà il ricovero. Pare che la sua caduta dal balcone sia stata attutita dai ferri per stendere i panni dei piani sottostanti, che hanno creato un rallentamento della caduta".



