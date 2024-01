Maxischermo Regione Liguria si illumina per De André

Un omaggio luminoso e musicale per ricordare la vita e la produzione artistica di Fabrizio De André, scomparso l'11 gennaio 1999. Da questa sera fino a domenica 14 gennaio il ledwall allestito sulla facciata del Palazzo della Regione Liguria si illuminerà con un video tributo e una selezione di immagini e frasi tratte dalle più celebri opere del cantautore, come "Crêuza de mä", "Bocca di rosa, "Il pescatore", "Via del campo", "La Canzone di Marinella", "Amore che vieni, amore che vai", "Volta la carta "La guerra di Piero" e "Anime salve". Immagini e video saranno trasmessi anche sullo schermo della Sala Trasparenza; contemporaneamente, le canzoni citate nel video verranno diffuse in piazza De Ferrari fino alle 22 circa. A inizio estate (in una data ancora da definire), il capoluogo celebrerà il suo talento con un grande concerto.

"A 25 anni dalla sua scomparsa vogliamo celebrare la figura di Fabrizio De André, un gigante della musica italiana che con le sue parole e la sua poesia è rimasto nel cuore di tutti - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Ricordiamo uno dei più grandi e amati cantautori del nostro Paese, che nelle sue opere ha saputo raccontare il cuore più profondo della sua Genova e della sua Liguria".



