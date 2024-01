Fischnaller a capo di 6 abbazie in Austria e Alto Adige

Il prelato del monastero di Novacella, nei pressi di Bressanone, Eduard Fischnaller, è stato nominato abate generale della Congregazione dei Canonici Agostiniani in Austria e in Alto Adige. Il 54enne è quindi a capo di di sei abbazie con 120 agostiniani e 125 parrocchie in Alta e Bassa Austria, Stiria e Alto Adige, tra cui le famose abbazie di San Floriano e Klosterneuburg.

Fischnaller, che succede al 72enne Johann Holzinger, è stato scelto per 'la sua sensibilità per tematiche religiose di attualità e per i suoi stretti legami con il clero in Europa, ma anche per le sue competenze in campo economico', informa il monastero di Novacella in una nota. L'altoatesino si dice onorato della scelta e assicura il suo impegno per uno scambio e la messa in rete dei monasteri. Fischnaller è nato nel 1969 a Rodegno, nel 1998 è stato ordinato prete e dal 2015 guida il monastero di Novacella.



