Cervinia, riaperta la seggiovia dopo il danneggiamento

Dopo il sabotaggio dei giorni scorsi, è tornata in funzione stamane la seggiovia di Cielo alto a Cervinia. La società che gestisce il comprensorio sciistico, la Cervino spa, fa sapere di aver proceduto ai lavori di ripristino della fune in acciaio, che tra sabato sera e domenica notte era stata scheggiata, probabilmente con un flessibile a batteria. "Al termine dei lavori, sono state effettuate tutte le opportune verifiche e i collaudi previsti dopo tali operazioni", comunica la società.

Sull'accaduto la procura di Aosta ha aperto un fascicolo per danneggiamento, al momento a carico di ignoti. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

La seggiovia biposto, in grado di trasportare quasi 1.200 persone l'ora, "è dunque di nuovo fruibile dal pubblico, così come tutti gli altri impianti del comprensorio Cervino Ski Paradise, aperto nella sua interezza", fa sapere la Cervino spa.

Federico Maquignaz, presidente della società, ringrazia "tutte quelle persone che con grande professionalità e competenza hanno lavorato duramente in questi giorni, ma soprattutto si sono immediatamente accorte dell'anomalia durante il consueto giro di prova che ogni giorno viene effettuato su tutti gli impianti di risalita, prima dell'apertura al pubblico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA