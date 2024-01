Bimba Caivano: i fratelli trasferiti in case famiglia

Sono stati allontanati dall'abitazione familiare e trasferiti in case famiglia i quattro fratelli della bambina di 5 anni precipitata oggi dal secondo piano di una palazzina a Caivano e miracolosamente rimasta illesa grazie ai fili per stendere il bucato del balcone sottostante che ne hanno attutito la caduta.

Su disposizione dei servizi sociali, la polizia municipale ha prelevato i fratelli, di età comprese tra i 3 e i 14 anni e li ha condotti in altrettante case famiglia, anche fuori provincia.

La piccola al momento dell'incidente si trovava sola in casa, dove era rimasta perchè influenzata. La madre era andata in farmacia, mentre il padre era al lavoro in un caseificio. I genitori, del Burkina Faso, sono in Italia con regolare permesso di soggiorno.



