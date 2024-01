A Milano il 2023 è stato il secondo anno più caldo di sempre, con una temperatura media di 16.8 °C.

È quanto emerge dalle rilevazioni della Fondazione OMD - Osservatorio Meteorologico Milano Duomo. Il dato supera di 1.9 °C il corrispondente valore del Clino 1991-2020 - il periodo di riferimento utilizzato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale per descrivere le condizioni climatiche di un determinato luogo - e di ben 3.1 °C il Clino 1961-1990, metro di paragone per gli studi sul cambiamento climatico.

Dal 1897 a oggi solo il 2022 ha fatto registrare una temperatura media leggermente più elevata, ovvero 16.9 °C. Le precipitazioni totali, 926.9 mm, sono state invece in linea con il Clino 1991-2020 (936.3 mm). Per quanto riguarda le temperature, a esclusione di maggio, tutti gli altri mesi sono risultati più caldi della norma. Dicembre, in particolare, è stato il più caldo di sempre, con una temperatura media di 7.7 °C. Il 24 agosto è stato caratterizzato sia dalla massima assoluta dell'anno, 38.3 °C, che dalla minima più alta mai registrata: ben 29.2 °C.

Le notti tropicali, in cui cioè la minima è rimasta superiore ai 20 °C, sono state invece 73 (il dato di riferimento è di 52.3 episodi all'anno), distribuite tra il 9 giugno e il 18 settembre. Numerose sono state anche le ondate di calore che hanno interessato l'estate, la più lunga e persistente delle quali si è verificata tra il 18 e il 25 agosto; tra il 19 e il 25 del mese la minima non è mai scesa sotto i 25.9 °C e la massima sotto i 35.4 °C. La minima assoluta, -1.2 °C, è stata invece registrata il 10 febbraio; nel complesso, i giorni di gelo, con minima inferiore allo zero, sono stati 3 contro un valore medio di 17.6.

L'andamento delle precipitazioni è stato altalenante: particolarmente asciutti sono risultati i mesi tra gennaio e aprile, ai quali si aggiunge dicembre, mentre da maggio ad agosto i valori sono stati superiori alla media.



