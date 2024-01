Stupri Caivano, fissati gli incidenti probatori delle cuginette

Sono state fissate le date degli incidenti probatori relativi alle due cuginette vittime di abusi a Caivano, in provincia di Napoli, che vedono indagati otto giovani (due maggiorenni e sei minorenni).

Le bimbe saranno ascoltate in modalità protetta il 19 e il 22 gennaio prossimi e alle audizioni saranno presenti, per la Procura per i Minorenni di Napoli, il sostituto procuratore Claudia De Luca e il gip Umberto Lucarelli mentre per la Procura di Napoli Nord, che si sta occupando dei due maggiorenni, i sostituti procuratori Sabrina Navarro e Maria Carmen Quaranta, e il gip Fabrizio Forte.

"Siamo certi che l'audizione delle minori - spiega l'avvocato Clara Niola, legale dei genitori di una delle due bimbe - avverrà nel clima più sereno possibile, a garanzia sia delle genuinità del ricordo, dell'acquisizione della prova e, soprattutto, della serenità delle minori, per evitare il rischio di vittimizzazione secondaria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA