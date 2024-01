Strage Erba: anche Olindo e Rosa a Brescia per udienza revisione

È prevista la presenza in aula il primo marzo a Brescia di Olindo Romano e Rosa Bazzi per la discussione delle istanze di revisione della sentenza di condanna all'ergastolo per la strage di Erba dell'11 dicembre del 2006 in cui morirono quattro persone tra cui un bambino di due anni e una quinta rimase ferita in modo gravissimo. Lo ha spiegato uno dei legali dei coniugi, Luisa Bordeaux: "Sono stati citati e quindi con tutta probabilità verranno". Non ci saranno, invece, i fratelli Pietro e Giuseppe Castagna, parti civili, che nella strage persero madre, sorella e nipote. "Cerchino pure, ma non troveranno un'altra verità", hanno detto spiegando i motivi della loro assenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA