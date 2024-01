Scuolabus finisce fuori strada, l'autista positivo all'alcoltest

Aveva un tasso di alcol nel sangue superiore a 1 l'autista di uno scuolabus finito fuori strada a San Michele in Bosco, nel Mantovano, lunedì scorso, al primo giorno di scuola dopo le vacanze natalizie. A bordo, al momento dell'incidente, c'erano solo l'accompagnatrice e due bambine, una delle quali ha riportato escoriazioni lievi ad una mano.

L'alcoltest all'autista era stato effettuato dalla Polizia locale subito dopo l'uscita di strada dello scuolabus a causa del cedimento, secondo una prima versione, della banchina. Il mezzo si era adagiato su un fianco del fossato.

Il conducente è un dipendente di un'azienda di trasporti che ha in appalto il trasporto scolastico del Comune di Marcaria. Il sindaco Carlo Alberto Malatesta ha convocato la ditta: "Ci ha assicurato - ha detto - che il dipendente in questione era stato sottoposto ad un alcoltest uno o due giorni prima dell'incidente. Abbiamo chiesto la documentazione, se non fosse così ci sarebbero i termini per risolvere il contratto".





