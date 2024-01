Il promotore di giustizia: 'In Vaticano indagheremo sul caso Orlandi finché non sarà chiuso'

A un anno dall'apertura di un'inchiesta in Vaticano sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, "stiamo continuando a lavorare", "e a differenza dell'Italia noi non abbiamo limiti di tempo, il sistema è più garantista per la persona offesa: per cui finché il caso non è chiuso continueremo a lavorarci". Lo dice all'ANSA, Alessando Diddi, promotore di giustizia vaticano e titolare del fascicolo sulla Orlandi aperto nel gennaio dello scorso anno dopo alcune istanze presentate dalla famiglia della cittadina vaticana. Diddi ricorda all'ANSA che sull'inchiesta c'è la "collaborazione" della procura di Roma: "continueremo ad indagare".

