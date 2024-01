Tende cavo in strada, il 18enne agli arresti domiciliari

Michele Di Rosa, il ragazzo di 18 anni fermato per avere teso un cavo di acciaio ad altezza uomo nella notte tra il 3 e il 4 gennaio scorsi in viale Toscana a Milano, esce dal carcere e va agli arresti domiciliari. Lo ha stabilito il gip di Monza Andrea Giudici, decidendo di non convalidare il fermo per blocco stradale. Il giovane, che durante l'interrogatorio di questa mattina si è detto più volte "pentito", si era costituito lo scorso 6 gennaio. Come ha fatto sapere il suo legale Gaetano Giamboi, "il suo primo pensiero è stato quello di riabbracciare i suoi genitori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA