++ Ponte Morandi, Castellucci risarcisce alcune parti civili ++

L'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci e altri nove imputati nel processo per il crollo del ponte Morandi avvenuto il 14 agosto 2018, procurando 43 vittime, hanno risarcito 193 parti civili.

È emerso alla prima udienza alla ripresa del processo. "In considerazione del reiterato rifiuto da parte di Aspi di riconoscere il risarcimento per il danno subito - si legge in una nota dei legali - 193 parti civili hanno raggiunto un accordo per una transazione parziale con un piccolo gruppo di imputati e solo nei loro confronti è formulata revoca della costituzione. La transazione non è in alcun modo intesa come una, anche implicita, ammissione di colpa".

"La transazione permette alle persone fisiche e giuridiche interessate di ottenere una somma a titolo di parziale ristoro dei danni subiti e le lascia libere di agire o proseguire nella tutela di tutti i propri diritti e richieste risarcitorie di ogni tipo e in qualsiasi sede, verso ogni altra persona fisica o giuridica, ad eccezione delle poche

persone fisiche con le quali hanno concluso l'accordo", continuano i legali che ribadiscono come "la transazione non è in alcun modo intesa dai partecipanti a essa come una, anche implicita, ammissione di colpa ma solo come atto di disponibilità nei confronti di un numero rilevante di individui, famiglie, piccole attività e associazioni sindacali".

Oltre a Castellucci hanno risarcito Paolo Berti, Michele Donferri Mitelli, Matteo De Santis, Fulvio Di Taddeo, Antonino Galatà, Mauro Malgarini, Massimo Meliani, Riccardo Mollo e Riccardo Rigacci.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA