Paletto entra in cabina Tir e trafigge a morte l'autista

Un camionista è morto dopo essere stato trafitto da un piccolo palo penetrato nella cabina del suo Tir, finito fuori strada ieri sera lungo la strada statale Romea, a Chioggia (Venezia).

I vigili del fuoco, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza il mezzo, ma nonostante i tentativi del medico del Suem 118 il conducente del mezzo è deceduto.

L'autoarticolato, carico di elettrodomestici, è finito completamente fuori strada, in mezzo al fango. Al vaglio dei carabinieri la dinamica del sinistro, e come sia stato possibile che il palo di metallo sia finito nella cabina di guida del camion. Le operazioni di soccorso sono terminate in nottata.





