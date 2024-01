'Non puoi entrare nell'area pedonale', auto lo investe a Palermo

Ha detto a un automobilista che non poteva entrare con la vettura nell'isola pedonale in piazza San Domenico, ma l'uomo al volante per tutta risposta lo avrebbe investito in pieno prima di darsi alla fuga. La vittima dell'ennesimo episodio di violenza nel centro storico di Palermo, che ha presentato denuncia ai carabinieri, è stata trasportata all'ospedale Civico in ambulanza riportando contusioni giudicate guaribili in una decina di giorni.

E' rimasta ferita anche la compagna che era con lui, scaraventata a terra dall'automobilista mentre faceva inversione per scappare. I militari stanno passando al setaccio le numerose telecamere di sorveglianza che sono presenti nella zona per risalire alla targa dell'auto.



