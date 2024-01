Mille quintali di rifiuti vicino alla spiaggia nel Foggiano

Centinaia di ecoballe, pari a circa mille quintali di rifiuti, sono state sversate alle porte di Manfredonia, nel Foggiano, a pochi passi dalla spiaggia tra lo Sciale delle Rondinelle e Sciale degli Zingari. A fare la scoperta sono state le Guardie ambientali italiane guidate dal responsabile regionale con sede a Manfredonia Alessandro Manzella. "Una situazione preoccupante - spiega Manzella - perchè si tratta del più grosso ritrovamento di rifiuti mai avvenuto nella zona. Ci troviamo di fronte a 100 tonnellate di rifiuti scaricate a pochi passi dalle abitazioni. Ci troviamo in un'area abitata tutto l'anno e non solo durante la stagione estiva".

Manzella ricostruisce anche che l'area interessata dallo sversamento insiste in una zona Sic (siti importanza comunitaria) e Zps (zona protezione speciale) "appetibile per gli interessi della criminalità". L'intera area è stata posta sotto sequestro dai carabinieri forestali e sono partite le indagini per risalire agli autori. "Non sappiamo di che tipo di rifiuti parliamo - continua ancora Manzella - per cui sollecitiamo analisi e controlli. Posso solo dire che durante i nostri sopralluoghi abbiamo accusato anche qualche malessere fisico. E anche la popolazione ci ha confermato che dalle ecoballe fuoriesce un odore acre".



