Maxi-furto a Roma, rubati 20 orologi di lusso e 30mila euro

Maxi-furto in una ditta di compravendita di orologi di lusso in via Paolo Frisi, nel quartiere Parioli a Roma. Ieri pomeriggio i ladri hanno tagliato la grata di una finestra e, una volta all'interno, hanno rubato 10 Rolex, 10 Patek Philippe e 30mila euro in contanti. L'allarme è stato dato dai titolari. Da quantificare il valore esatte del bottino, da centinaia di migliaia di euro. Sul posto i poliziotti di Villa Glori che indagano e gli agenti della Scientifica per i rilievi.



