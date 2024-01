Maltempo, raffiche di bora intorno ai 100 km orari a Trieste

Raffiche di bora intorno ai 100 km orari oggi a Trieste. Secondo le previsioni dell'Osmer Arpa Fvg, oggi soffierà bora forte sulla costa del Friuli Venezia Giulia e in particolare sul capoluogo; da moderata a sostenuta sul resto del litorale e sulle zone orientali. In Fvg è previsto vento da nordest moderato anche in quota. Le temperature sono in picchiata con minime anche sotto lo zero.

A causa del forte vento, a Trieste sono una trentina gli interventi di messa in sicurezza già effettuati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco, mentre altri risultano ancora in coda. Sul territorio stanno operano due autoscale, tre squadre della sede centrale, più le squadre dei distaccamenti di Opicina e Muggia. Tra gli interventi in atto, la messa in sicurezza di alberi e coperture pericolanti e la rimozione di ingombri sulla strada.



