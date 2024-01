L'archistar Massimiliano Fuksas compie 80 anni

Il Roma Convention Center La Nuvola è una struttura congressuale internazionale in grado di accogliere eventi con caratteristiche molto differenziate grazie alla sua estrema flessibilità e ha una capienza complessiva di oltre 8.000 posti. Progettato dallo Studio Fuksas nel 2008, l’edificio rappresenta uno straordinario esempio di innovazione nell’ambito dell’architettura eco-compatibile e utilizza soluzioni tecnologicamente avanzate. Nel 2012 ha ricevuto a Londra il premio Best Building Site del Royal Institute of British Architects. Il Roma Convention Center La Nuvola è costituito da tre grandi aree: la “Teca”, la grande struttura costruita in acciaio con doppia facciata in vetro; la “Nuvola”, l’elemento distintivo della struttura, che ospita l’auditorium, le sale congressuali e gli altri servizi di accoglienza; e la “Lama”, business hotel indipendente ed autonomo che conta oltre a più di 400 stanze, alcune suites ed una spa.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA