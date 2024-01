Coppia morta nel lago: due le ipotesi, guasto o errore umano

La procura di Como procede per il reato di omicidio stradale colposo nel fascicolo aperto sulla morte di Tiziana Tozzo e Morgan Algeri, di 45 e 38 anni, che erano a bordo del suv che sabato sera è precipitato nel lago a Como, inabissandosi. Nell'ambito dell'inchiesta è stata disposta l'autopsia sulle vittime e sarà disposta una perizia sull'auto. Al momento restano due le ipotesi seguite: quella del guasto alla vettura, che sarebbe partita improvvisamente al di là della volontà del conducente, o dell'errore umano da parte dello stesso guidatore. Nei giorni scorsi Algeri aveva detto alla sorella e alla ex fidanzata che l'auto aveva problemi con l'accensione e ora dovrà essere verificato se ciò possa essere in qualche modo legato all'accaduto.

A bordo dell'auto - acquistata pochi mesi fa in leasing da Algeri - la polizia ha trovato e sequestrato un telefono cellulare, non si sa se dell'uomo o della donna, e un computer portatile. Oggetti che saranno analizzati, nel tentativo di ricavare qualche elemento utile alle indagini.

E' stata invece scartata l'ipotesi di un gesto volontario. Le due vittime si erano conosciute via social ed erano al loro primo appuntamento. Sabato hanno mangiato in un ristorante di Intimiano e poi si erano spostati a 12 chilometri di distanza, a Como, per vedere il lago. Le telecamere del ristorante li hanno ripresi per l'ultima volta alle 22.17 mentre, a braccetto, camminavano verso l'auto.



