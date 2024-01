Ancora un incidente sulla A26, tratto chiuso per Genova

Secondo incidente in un giorno e nuovi gravi disagi per automobilisti e camionisti sulla Autostrada A26, Genova-Gravellona Toce, che da anni è costellata di cantieri per la manutenzione di viadotti e gallerie con numerosi scambi di carreggiata e doppi sensi nei tunnel. Poco dopo le ore 18.00, è stato chiuso il tratto compreso tra Masone e il bivio con l'A10 in direzione Genova, a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 10 all'interno della galleria "Turchino", che vede coinvolti due mezzi pesanti e un'auto.

Stamani un primo incidente aveva coinvolto altri mezzi pesanti e provocato fino a 7 chilometri di coda.

Nel secondo incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del fuoco e la Polizia stradale, oltre al personale della Direzione di tronco di Genova di Autostrade per l'Italia.

Agli utenti provenienti da Nord e diretti verso le riviere liguri si consiglia, dopo l'uscita obbligatoria a Masone, di percorrere la viabilità ordinaria verso Genova Pra dove rientrare in autostrada.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA