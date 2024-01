E' stata trasmessa in Procura, a Roma, una prima informativa in relazione alla commemorazione di via Acca Larentia davanti alla ex sede dell'Msi, durante la quale è stato fatto il saluto romano. In base a quanto si apprende la Digos avrebbe già identificato alcuni partecipanti all'iniziativa. Gli inquirenti sono al lavoro sui filmati che hanno immortalato le fasi della manifestazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA