Travolto e ucciso da un'auto, un giovane muore a Cagliari

Un giovane è stato travolto e ucciso da un'auto mentre attraversava la strada questa mattina a Cagliari. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8 in via Peretti.

Sul posto stanno operando gli agenti della polizia municipale che si stanno occupando di ricostruire la dinamica. Da quanto si apprende, la vittima di cui non sono state fornite le generalità stava attraversando quando è stata urtata dall'auto, finendo sull'asfalto. L'automobilista si è fermato per soccorrerlo. Sul posto sono arrivati gli agenti della locale e il 118. I medici hanno tentato di rianimarlo, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.



