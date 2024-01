Senza casco su scooter rubato, arrestati due 15enni a Roma

Senza casco a bordo di uno scooter rubato. E' accaduto la notte scorsa a Roma. Transitando in piazza degli Euganei, in zona Montesacro, i carabinieri della stazione Città Giardino hanno notato due giovani, senza casco, a bordo di uno scooter. Alla vista dei militari si sono dati alla fuga.

Fermati poco dopo, i carabinieri hanno accertato che lo scooter, palesemente manomesso, era stato rubato poco prima. I due 15enni romani sono stati anche trovati in possesso di arnesi da scasso: due cacciaviti e un set di chiavi a brugola. Sono stati arrestati.



