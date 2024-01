Perde il controllo dell'auto che si cappotta, morto imprenditore

Un imprenditore agricolo, di 76 anni, ha perso la vita, nella tarda serata di ieri, in un incidente stradale avvenuto a San Martino al Tagliamento (Pordenone), lungo la ex strada provinciale 1 della Val d'Arzino, a breve distanza dalla stessa abitazione dell'uomo, ad Aurava di San Giorgio della Richinvelda, dove stava facendo ritorno.

L'uomo era alla guida dell'auto, quando il veicolo ha perso aderenza, ha sbandato e si è cappottato. Nell'auto non vi erano passeggeri. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario inviato dalla centrale operativa Sores Fvg, l'uomo è morto al Pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone, dove era stato portato in ambulanza.



