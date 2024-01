Morti nel lago, l'ipotesi più accreditata è un guasto all'auto

Sarebbe quella di un guasto all'auto l'ipotesi più accreditata per spiegare l'incidente che sabato sera a Como ha provocato la morte di due persone, finite nel lago con un suv Mercedes modello Gls. L'e vittime sono Morgan Algeri, 38 anni di Brembate Sopra (Bergamo) e Tiziana Tozzo, 45 anni di Cantù (Como).

Secondo quanto riferito dalla sorella di Algeri alla squadra mobile, l'auto, acquistata pochi mesi fa, negli ultimi giorni aveva dato già qualche problema. Non ci sono indicazioni più precise, ma l'ipotesi di un problema meccanico è quella probabilmente più credibile per spiegare l'accaduto.

L'ipotesi di un gesto volontario è stata sostanzialmente esclusa, anche perché è emerso che quello di sabato sera era il primo appuntamento tra i due, così come meno probabili sembrano le ipotesi del malore o dell'errore, della manovra sbagliata.

Secondo le testimonianze l'auto era parcheggiata rivolta verso il lago, a circa tre metri dalla balaustra: i due sono saliti, Algeri ha messo in moto e la vettura è schizzata in avanti al massimo della potenza, sfondando la ringhiera. Gli airbag sono stati trovati aperti, probabilmente in seguito all'impatto con la superficie dell'acqua, così come aperte erano le portiere della vettura, recuperata dai vigili del fuoco a 15 metri di profondità.



