Due cadaveri trovati a poca distanza sui monti in Valtellina

Due persone sono state trovate morte, stamani, a breve distanza l'una dall'altra, nel comune di Valdisotto, paese di 3.500 abitanti in alta Valtellina, provincia di Sondrio.

Uno dei corpi è stato trovato vicino agli impianti di risalita. Si tratta di un cinquantenne trovato fuori dalla pista da sci. Non sono ancora chiare le cause del decesso. Indagano i militari del Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Bormio e i carabinieri di Tirano.

Il secondo corpo, di un 57enne secondo le prime notizie, è stato trovato all"Alpeggio Masucco. Sarebbe stato stroncato da un infarto.



