Caso Pozzolo: lo sparo 20 secondi dopo che il deputato ha estratto l'arma

Meno di 20 secondi sono passati da quando la pistola è comparsa tra le mani del deputato Emanuele Pozzolo e il momento in cui l'arma ha fatto fuoco ferendo un elettricista 31enne, Dino Campana, che si trovava nei paraggi. È quanto ha riferito all'ANSA uno dei partecipanti alla festa di Capodanno alla Pro Loco di Rosazza (Biella). L'uomo ha anche parlato con i carabinieri.

Finora le testimonianze raccolte dagli inquirenti avvalorano la tesi in base alla quale il proiettile è stato esploso accidentalmente mentre la pistola era in mano al parlamentare.

Resta da ricostruire cosa è accaduto nei secondi precedenti.

"Non abbiamo nemmeno avuto il tempo - ha dichiarato il testimone - di chiedere a Pozzolo cosa stesse facendo e magari di riporre l'arma , dal momento che alla festa c'erano anche dei bambini".

Dopo lo sparo la pistola è stata messa in sicurezza da uno degli agenti di polizia penitenziaria della scorta del sottosegretario Andrea Delmastro, mentre al ferito venivano prestati i primi soccorsi.



