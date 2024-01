Auto contro camion in A10 a Genova, un morto

Incidente mortale in A10 nel pomeriggio all'altezza dell'uscita del casello di Genova Aeroporto. E' morto un uomo di 73 anni, nato a Parma ma residente a Genova, che ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro un camion. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ma per l'automobilista non c'è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, la vittima potrebbe avere avuto un malore e per questo potrebbe avere perso il controllo della vettura. Alcuni testimoni, infatti, lo hanno visto sbandare prima dello schianto. La strada è stata chiusa al traffico e si sono formati due chilometri di coda. A chi viaggia verso Ventimiglia dopo l'uscita a Genova Ovest, sulla A7 Serravalle-Genova, Autostrade consiglia di fare rientro in autostrada dalla stazione di Genova Aeroporto, avendo percorso la viabilità ordinaria. Si segnalano ripercussioni sulla A7 Serravalle-Genova verso Genova, a partire dal bivio con la A12 Sestri-Levante. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Si tratta del secondo incidente mortale da inizio anno sulle autostrade liguri. Mercoledì un ragazzo di 21, Giovanni Gallori, è morto dopo che il minivan su cui viaggiava con un gruppo di amici si è schiantato contro un muro in A7 tra Isola del Cantore e Vignole Borbera.



