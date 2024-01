Anziano cade da una scala in un cantiere, è grave

Un uomo di 80 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Parma dopo essere caduto da una scala in un cantiere edile a Salsomaggiore Terme, centro della provincia di Parma.

L'uomo, proprietario del cantiere, era in compagnia di due operai quando è salito su una scala perdendo l'equilibrio e, dopo una caduta di due metri, ha violentemente battuto la testa contro un gradino di una scala sottostante.

Soccorso dall'elisoccorso del 118, è stato trasportato in ospedale dove è subito stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. Sulle cause dell'incidente ora indagano i carabinieri.



