Neve abbondante in Veneto, salva stagione invernale

Le nevicate dell'ultima settimana delle festività natalizie hanno salvato la stagione invernale sulle montagne del Veneto. Da Cortina ad Asiago, la neve è caduta abbondante, superando anche il metro d'altezza in alta quota, a Ra Vales, sulle Tofane, il manto bianco raggiunge il metro e 30 centimetri - 20 centimetri l'accumulo nelle ultime 24 ore - mentre ai 2.900 metri del Piz Boè, ai confini tra Veneto e Trentino Alto Adige, la coltre raggiunge i 165 centimetri. La neve è presente nelle località dai 1.000 metri in su. Dai 40 agli 80 centimetri anche sulle piste dell'Altopiano di Asiago (Vicenza).

In pianura domina da 48 ore la poggia. Precipitazioni abbondanti un po' su tutta la regione, anche se il freddo vero, previsto dalle carte meteo con l'avvicinarsi di un ciclone invernale, deve ancora arrivare. Le temperature, senza differenze tra la notte e il giorno, si mantengono sugli 8-9 gradi sopra lo zero. Venezia si è risvegliata anche oggi con un punta di acqua alta che ha sfiorato il metro (99 cm) sopra il medio mare, misura alla quale non è prevista l'attivazione del Mose.



