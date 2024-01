Impiccata in Salento, s'indaga sulla vita privata della 26enne

Proseguono le indagini sulla morte della 26enne Roberta Bertacchi e si concentrano sulla sua vita privata. La giovane è stata trovata impiccata ieri mattina sul balcone della sua abitazione a Casarano, in provincia di Lecce, con una sciarpa della squadra di calcio del paese legata a una pensilina. Per ore è stato ascoltato dai carabinieri il suo compagno, ritenuto vicino agli ambienti ultras del Casarano calcio. I militari lo hanno sentito come persona informata sui fatti.

Anche se tutto lascia pensare a un suicidio, gli inquirenti vogliono fugare ogni dubbio che la giovane possa essere stata uccisa. In casa c'era disordine e gli investigatori hanno trovato alcuni oggetti rotti. Roberta, a quanto emerso dalle testimonianza rilasciate da amici e parenti, era in cura per alcune patologie. Sul suo profilo Instagram si legge: "Se io fossi un dolore sarei il più forte", e poi un riferimento a un "amore tossico".

Da Ugento si era trasferita da poco a Casarano dov'era impiegata in un'azienda calzaturiera. I vicini di casa, tra i primi a notare ieri il suo corpo senza vita, ritenevano fosse una ragazza serena.



