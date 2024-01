Vescovo, indagine su falsa lettera di un presunto prete infedele

Il vescovo di Latina, Mariano Crociata, ha annunciato di aver disposto l'avvio di un'indagine per fare chiarezza su una falsa lettera che in questi giorni sta arrivando in numerose parrocchie pontine nella quale un sacerdote ammetterebbe le proprie colpe, allegando anche contributi fotografici compromettenti.

"Con dispiacere e amarezza - si legge in una nota del portavoce del vescovo, Remigio Russo - abbiamo appreso della diffusione, in questi giorni, presso buona parte del clero di una lettera, con annesse alcune foto, attribuita falsamente a un prete della diocesi, il quale si accuserebbe di gravi comportamenti contrari alla morale e allo stile di vita proprio di un ministro ordinato. Respingiamo con fermezza l'uso di lettere anonime che non hanno altro scopo che diffamare una persona e creare scalpore e scandalo tra i fedeli, lanciando accuse generiche e non portando nessuna prova. Poiché la circolazione della lettera rischia di creare confusione e di portare discredito nei confronti di un prete e della comunità ecclesiale, il vescovo Mariano Crociata ha disposto l'avvio di un'indagine previa in ambito canonico, a tutela dello stesso presbitero citato nella lettera, della serenità e del cammino di fede della comunità ecclesiale e, non ultimo, della verità".

La vicenda rientra in un più ampio scandalo che vede coinvolto un professore di religione, e diacono, di Terracina accusato di pedofilia. Nei video pornografici sequestrati all'uomo, infatti, comparirebbero anche immagini del prete chiamato in causa dalla falsa lettera in atteggiamenti compromettenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA