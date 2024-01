Maltempo in Emilia-Romagna e Toscana, pioggia e vento su Siracusa

Il maltempo in diverse regioni.

Allerta gialla in Toscana per piogge e neve

"Emessa un'allerta gialla dalla sala regionale per rischio idrogeologico fino alle 8 di domani domenica 7 gennaio su tutta la Toscana. Allerta gialla anche per rischio neve su Valle del Reno, Mugello e Alto Mugello fino alla mezzanotte di domani, prevista neve oltre i 900 metri da questa notte". Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio sui social. Giani ricorda anche che è "in corso allerta arancione fino alle 18 di oggi su Bisenzio e Ombrone Pistoiese".

Allerta arancione in Romagna e nel Bolognese

Maltempo in Emilia-Romagna dove, anche nelle zone pesantemente colpite dalle alluvioni del maggio scorso, è diramata un'allerta arancione per il rischio di frane e possibili ruscellamenti in seguito alle piogge e ai rovesci di queste ore. Il bollino di allerta, della protezione civile e dell'agenzia regionale per l'ambiente, riguarda tutta la giornata di domenica 7 gennaio, per le precipitazioni intense. Le zone interessate sono in particolare l'Appennino e la costa romagnola e parte dell'Appennino e della pianura bolognese. Sono previste anche nevicate di debole/moderata intensità più probabili sulla fascia appenninica centro-occidentale. Venti di burrasca moderata e raffiche superiori sulla fascia appenninica. Mare agitato al largo.

Pioggia e vento, tromba d'aria si abbatte su Siracusa

Una tromba d'aria si è abbattuta a Siracusa. La pioggia sulla città è stata accompagnata poco dopo le 13 da una tromba d'aria che ha provocato diversi danni: alberi sradicati, in particolare in via Elorina, nella zona sud di Siracusa, e poi nelle contrade balneari. Una quarantina di richieste sono arrivate ai vigili del fuoco per la rimozione di rami dalla sede stradale, caduta di calcinacci, danni a cavi elettrici.

Prorogata ed estesa l'allerta meteo gialla in Campania

La Protezione Civile della Campania ha prorogato l'avviso in vigore di allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali fino alle 23 di domani, domenica 7 gennaio estendendo la criticità a tutta la regione. Si prevede, infatti, un peggioramento del quadro meteo. Il Centro Funzionale evidenzia temporali anche intensi, venti forti occidentali, temporaneamente molto forti e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste.

Se fino alle 23 di stasera le precipitazioni saranno caratterizzate da "incertezza previsionale e rapidità di evoluzione", nelle 24 ore successive, la perturbazione sarà in estensione su tutta la regione. Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico per temporali: tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi e frane legate a condizioni particolarmente fragili dei suoli. In considerazione del vento forte e del mare agitato la Protezione civile raccomanda di prestare attenzione alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture mobili e temporanee esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

Attenzione anche a possibili grandinate e fulmini. La Protezione civile ricorda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di "porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile".

